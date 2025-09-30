Türkiye’de gastroenteroloji alanında önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Burhan Şahin’in hayatını kaybetmesi tıp camiasında büyük üzüntü yarattı. Tokat'ın Almus ilçesi Çilehane köyünde doğan Şahin, ilkokul ve ortaokul eğitimini Tokat’ta aldı, liseden sonra tıp eğitimine yöneldi ve meslek hayatına Ankara’da devam etti. Uzun yıllar Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yaptı.

Doç. Dr. Burhan Şahin Kimdir?

Burhan Şahin, tıp eğitimi sonrası iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanlıklarını tamamladı. Özellikle endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) alanında Türkiye’nin öncülerinden biri olarak gösterildi. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nin şefliğini üstlendi ve uzun yıllar bu alanda genç hekimler yetiştirdi. Bilkent Şehir Hastanesi’nde de önemli sorumlulukları oldu. Bilimsel çalışmaları ve hasta ilişkilerindeki yaklaşımıyla saygın isimler arasında yer aldı.

Hastalığı ve Ölüm Nedeni

Doç. Dr. Burhan Şahin’in ölüm nedeni olarak alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı gelişen sağlık sorunları öne çıkıyor. Son dönemde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Şahin’in, yaşadığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Tıp dünyasında elde ettiği başarılar ve ülkeye kazandırdığı yenilikçi tedavi yöntemleriyle anılıyor. Ölümü, hem hekim camiasında hem de takip ettiği çok sayıda hastasında büyük bir boşluk bıraktı.

Akademik ve Mesleki Katkıları

ERCP yönteminin Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük eden Şahin, sağlık sektöründe birçok yeniliğe imza attı. Pek çok ulusal ve uluslararası yayında imzası bulunan doktor, farklı nesillerden çok sayıda genç hekime örnek oldu. Mesleki başarısıyla saygınlık kazandı; adı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ERCP Ünitesi'nde yaşatılmaya devam ediyor.

Sevenleri ve Meslektaşlarının Mesajları

Şahin’in vefatı sonrası sosyal medyada ve sağlık camiasında yüzlerce taziye ve vefa mesajı paylaşıldı. Meslektaşları ve hastaları, onun insanlara yaklaşımı, hekimlik sorumluluğu ve bilimsel katkılarını vurguladı. Sağlık çalışanları, onun adını ve mirasını yaşatma kararlılığında olduklarını belirtti.

Doç. Dr. Burhan Şahin, sadece bir hekim değil; bilim dünyasına, genç nesillere ve sağlık sistemine katkı sağlayan saygın bir isim olarak anılıyor. Onun ölüm haberi tıp camiasında derin üzüntü yaratırken, yetiştirdiği öğrenciler ve inovatif çalışmaları sağlık alanında örnek olmaya devam edecek