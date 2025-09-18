A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 1.555 puanla 27. sıradaki yerini korudu. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda mücadelelerini sürdürürken rakiplerinden İspanya liderliğe yükseldi.

FIFA Eylül Ayı Sıralaması Açıklandı

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre A Milli Takım, 1.555 puanla 27. sırada kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde E Grubu’nda mücadele eden milliler, gruptaki rakiplerinden İspanya’nın 1.875 puanla birinci sıraya yükseldiği görüldü.

E Grubu Rakiplerinin Durumu

Gürcistan, 1.377 puanla bir basamak gerileyerek 68. sıraya inerken, Bulgaristan ise 1.271 puanla iki basamak düşerek 86. sıraya yerleşti.

Sıralamanın İlk 5 Basamağında Değişiklik

Birinci sıraya yükselen İspanya’yı, bir sıra yükselen 1.870 puanlı Fransa takip etti. Önceki sıralamanın lideri Arjantin ise iki basamak gerileyerek 3. sırada yer aldı. 1.820 puanlı İngiltere’nin 4. sıradaki yeri değişmezken, Portekiz 1.779 puanla Brezilya’yı geride bırakarak 5. sıraya çıktı.

FIFA’nın bir sonraki dünya sıralaması 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.