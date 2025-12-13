Son Mühür - Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Transfermarkt’ın son piyasa değeri güncellemesiyle Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Zirvede yer aldı

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in piyasa değeri 90 milyon euroya yükseldi. Bu rakamla genç oyuncu, Türk futbolu tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu unvanını elde etti. 20 yaşındaki milli yıldızın önceki piyasa değeri 60 milyon euroydu. Son güncelleme ile Arda Güler’in değerinde 30 milyon euroluk artış kaydedildi.

Performansıyla göz dolduruyor

Bu sezon Real Madrid formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun güvendiği oyuncular arasında kendine yer buldu. Milli yıldız, bu sezon görev aldığı 28 karşılaşmada 4 gol kaydederken 9 asistlik katkı sundu.

Transfermarkt güncellemesi öncesinde Kenan Yıldız 75 milyon euroyla listenin ilk sırasında yer alırken, Arda Güler 60 milyon euroyla ikinci basamakta bulunuyordu. Yapılan son güncellemenin ardından Arda Güler, Türk futbol tarihinde zirveye yükseldi. Güncelleme öncesinde tarihin en değerli Türk futbolcuları listesi ise şu şekilde sıralanıyordu:

Kenan Yıldız 75 milyon Euro (2025) Arda Güler 60 milyon Euro (2025) Hakan Çalhanoğlu 45 milyon Euro (2024) Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro (2021) Orkun Kökçü 35 milyon Euro (2023) Cengiz Üner 35 milyon Euro (2018) Arda Turan (35 milyon Euro (2015) Ozan Kabak 32 milyon Euro (2020) Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro (2024) Merih Demiral 30 milyon Euro (2020)