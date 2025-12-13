Son Mühür - Ara transfer dönemi hazırlıklarını hızlandıran Fenerbahçe’de santrfor planı şekilleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran’ın, Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth’un transferi için doğrudan talimat verdiği öğrenildi.

''Başka isimlere yönelmeye gerek yok"

Fenerbahçe yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için önceliğini Alexander Sörloth’a çevirdi. Edinilen bilgilere göre Başkan Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile yaptığı görüşmede Norveçli golcünün transferinin birinci sırada yer aldığını ifade etti. Saran’ın, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu gelmeye sıcak bakıyorsa kulübüyle anlaşmak için tüm şartları zorlayalım. Olumsuz bir tablo çıkmadığı sürece başka isimlere yönelmeye gerek yok" dediği öğrenildi.

Performansı

30 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga’da 15 maçta 640 dakika süre alarak 4 gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kalan Sörloth, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.