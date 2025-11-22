Rize’de bir kız öğrenci yurdunda kalan 40 öğrenci, akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle fenalaştı. Öğrencilerin rahatsızlanması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tatlıdan kaynaklandığı iddiası güçlendi

Edinilen bilgilere göre öğrencilerin çoğu, yemekte yedikleri tatlıdan sonra şikayetlerinin arttığını belirtti. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, yemeklerden numune alınarak laboratuvar incelemesi başlatıldı.

Zehirlenme vakaları son dönemde arttı

Türkiye genelinde son haftalarda benzer zehirlenme vakalarının sıkça yaşanıyor. İstanbul'da da daha önce bir Böcek ailesinin zehirlenerek öldüğü tespit edilmiş, bu olayın ardından insanlarda görülen vakaların da artış göstermesi dikkat çekmişti.

40 öğrenci tedavi altına alındı

Gece başlayan ambulans sevkleri sabah saatlerine kadar sürdü. Toplam 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınırken, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zehirlenme şüphesi üzerine sağlık ekipleri ve ilgili kurumlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yemek numuneleri incelenirken, yurtta ve çevrede olası başka risklere karşı da denetimler yapılıyor.