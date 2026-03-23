Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’de derinleşen enflasyonist ortam ve durma noktasına gelen konut üretimi, barınma sorununu günden güne artırıyor. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, gayrimenkul piyasasında dikkatleri çekecek bir uyarıda bulunarak, halihazırda 30 bin lira seviyelerinde seyreden ortalama kira fiyatlarının mayıs ve haziran aylarında yüzde 50 oranında zamlanacağını açıkladı. Küçük müteahhitlerin zor günlerden geçtiğini aktaran Akgün, vatandaşın hayallerindeki eve ulaşmaya çalışırken piyasada büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.

"İnşaat maliyeti arttı, üretim düştü"

“Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda konuta erişimi, kiraya erişimi olumsuz yönde etkiliyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Akgün, “Bu ortamda inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı da Türkiye'de konut üretimi oldukça fazla düşmüş. Küçük ölçekli müteahhitlerin çoğu iflasla karşı karşıya kalmış, konkordato ilan etmiş, iflasını ilan etmiş ve konut üretimi olmadığından dolayı, arz oluşmadığından dolayı da mevcut yönelen vatandaşlar konut fiyatlarının artması, talepten dolayı kira fiyatlarının artmasına sebep olmuş” dedi.

Ev kiralamak isteyenlere çarpıcı uyarı!

Mayıs ayına doğru özellikle kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanabileceğinin altını çizen Akgün, “Şu anda ortalama 30 bin lira civarında olan kira fiyatları aslında mayıs-haziran ayında neredeyse yüzde 50 artış kaydedecektir. Kısacası kira fiyatları önümüzdeki 3-4 ay içerisinde neredeyse yüzde 50 artacak. Çünkü ortada arz yok, talep çok. Konut üretimi az olunca da vatandaş hayalini kurduğu pembe bahçeli ev almak için birikimleriyle sahaya iniyor ve kredi, banka kredisi, özellikle konut ve ikinci el kredisi alarak konut almak için şu son 1-2 ayda piyasada oldukça fazla evrak firmalarını ziyaret ediyorlar. Bir de müşteriler, çoğu cebinde 1-2 milyon olan ve birkaç milyon kredi alabilecek insanlar, 8-10 milyonluk bütçelere ulaşmaya çalıştıklarında piyasada şaşkınlık yaşıyorlar. Piyasada şu anda konut fiyatları oldukça yüksek. Bu da gerçek enflasyonun konut sektörünü etkilemesi ve konut üretilmemesinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

“Büyük firmaların projeleri var”

Türkiye genelinde büyük ölçekli projelerin hakim olduğunu belirten Akgün, “Sermaye gücü yüksek firmalar ürettiği projelerle öne çıkıyor. Ancak mahallelerde arsa üretimi neredeyse hiç yok. Bu şekilde konut fiyatlarında yükseliş var ama aynı zamanda talep de var. Konut satışlarında da bu yüzden artış gözükmekte. Mevcut üzerinde satışlar var. İkinci el satışlar da fazla. Sıfır satış çok fazla yok. Ancak müteahhit, mesela büyük firmalar projeyi ortaya koyuyor, daha çivi çakmadan yüzde 50’sini satıyorlar. Bu da konuta erişimde, özellikle piyasada arz olmadığından dolayı geleceğe satın almaya çalışan insanlar topluluğu oluşuyor” dedi.

“İnsanların psikolojik korkusu var”

Fiyatlar yükselmesine rağmen konut alımının artmasını da değerlendiren Akgün, “İnşaat maliyetleri gittikçe artıyor. Yeni üretilenler de mutlaka yüksek fiyatları tüketiyor, vatandaşa da yansıtıyor. Ama bu arada ihtiyaç da var. Arz-talep dengesi; talep fazla. Talep fazla olduğunda mevcutlar üzerinde fiyat artışını yüksek şekilde görebiliyoruz. Burada tabii insanların bir de psikolojik korkusu var. Bölgemizde, coğrafyamızda Suriye çatışması var, geçiş çatışması var. Parayı böyle vatandaş alıp da nasıl güvenli bir limanda saklarım diyen vatandaşlar psikolojik olarak gayrimenkule yönelmiş durumda. Ama ondan önce KKM dediğimiz kur korumalı mevduatta yüksek para kazanan insanlar, kazandığı paralarla gayrimenkul sektörüne gitmeye başladı. Ancak şu anda halihazırda devam eden savaş durmazsa piyasa fiyatları da yüzde 30 aşağı düşer. Yani çünkü bütün dünya finansal piyasaları bu savaş aşamasında o ülkede gayrimenkul fiyatları da millet paraya kaçmaya çalışır, nakit tutmaya çalışır, kendi iç tasarruflarından çıkarmaya çalışır, başka konutlara yönelir. İnşallah böyle bir durum olmaz” diye konuştu.