Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin’de bir dizi ziyarette bulundu.

Valilik ziyareti

Büyükelçi Jiang, Mardin Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile bir araya geldi. Görüşmede Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de hazır bulundu. Ziyarette bölgesel kültür ve iş birliği konuları ele alındı.

‘Dualı Sultan Gömlekleri’ sergisi incelendi

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde açılan ‘Dualı Sultan Gömlekleri’ sergisi de Büyükelçi’nin programına dahil edildi. Sergide, orijinalleri Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nde bulunan padişah gömleklerinin replikaları sergilendi.

Büyükelçi Jiang, sergide yer alan eserler hakkında tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu’ndan detaylı bilgi aldı. Sergi kapsamında sunulan gömlekleri dikkatle inceleyen Xuebin, sanat eserlerinin fotoğraflarını çekerek sergiye olan ilgisini gösterdi.