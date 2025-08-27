Son Mühür- Temu ve Shein gibi Çin merkezli platformların agresif büyümesi, Türkiye’deki e-ticaret dengesini zorlamaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündemine giren konuya ilişkin bir yetkili, “Her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı, tahammül edilecek tarafı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Vergiler ve ek masraflar gelecek

Limitin sıfırlanması halinde online siparişlerde sabit vergi yerine ürünün türüne göre değişen gümrük vergisi uygulanacak. Buna ek olarak yüzde 20 KDV, gerekiyorsa ÖTV, gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi masraflar da tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu durum, 30 Euro üzerindeki alışverişlerin hem maliyetini artıracak hem de süreci daha karmaşık hale getirecek.

AB ve dünyada benzer adımlar

Avrupa Birliği, 150 Euro’luk muafiyet eşiğini 2028 yılına kadar kaldırmayı planlıyor. Fransa, bu tarihin daha erken olması için baskı yaparken, paket başına ek işlem ücreti uygulaması da gündemde. Endonezya ise küçük işletmeleri korumak amacıyla Temu’ya erişimi tamamen engellemişti.

Gemius Audience verilerine göre Temu’nun Türkiye’deki kullanıcı sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 29 milyona ulaştı. Bu rakam Amazon Türkiye’nin kullanıcı sayısını aşarken, Hepsiburada gibi yerel devlere de ciddi bir rakip oldu. Bankalararası Kart Merkezi verileri ise 2025’in ilk altı ayında e-ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 155,3 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu.

Temu’nun ucuzluk stratejisi

Temu’nun düşük fiyatlarının ardında doğrudan üretici-tüketici bağlantısı, Çin devletinin sağladığı lojistik destek ve sübvansiyonlar bulunuyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar sayesinde talep tahminleri yapılıyor, stok maliyetleri düşürülüyor. Bu sayede ürünler ya maliyetine ya da zararına satılarak pazar payı hızla büyütülüyor.

Online ticarette yeni dönem

Mevcut uygulamada 30 Euro’ya kadar olan siparişlere basitleştirilmiş vergi sistemiyle işlem yapılıyor. AB ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde yüzde 60 oranında vergi uygulanıyor. Ancak limitin kaldırılmasıyla birlikte bu kolaylaştırılmış sistem devre dışı kalacak ve tüm ürünler ithalat rejimine göre değerlendirilecek.