Türkiye genelinde yaklaşık 4,5 milyon memur ve memur emeklisi ile sözleşmeli personelin maaşlarını ilgilendiren toplu sözleşme süreci, Hakem Kurulu’nun kararıyla sonuçlandı.

Toplu sözleşmede Hakem Kurulu devreye girmişti

Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış, sendika temsilcilerinin masadan kalkmasıyla süreç Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kurul, son kararını dün açıklamıştı.

Zam oranları belli oldu

Resmi Gazete’de yer alan karara göre kamu görevlilerinin maaş artışları şöyle olacak:

2026 yılı birinci dönem: %11

2026 yılı ikinci dönem: %7

2027 yılı birinci dönem: %5

2027 yılı ikinci dönem: %4

Ayrıca, memurların taban aylıklarına 2026 yılının ilk yarısında 1000 TL ilave artış yapılacak.

8. Dönem Toplu Sözleşme detayları

Öte yandan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları içeren ve 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri de Resmi Gazete’de yayımlandı.