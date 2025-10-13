Yunusemre Belediyesi, çevre dostu çalışmaları kapsamında bir yılda 86,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı. Atık lastikler, lisanslı dernek iş birliğiyle toplanarak yeniden hammadde olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Sürdürülebilir çevre hedefiyle önemli adım

Yunusemre Belediyesi, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir atık yönetimi hedefi doğrultusunda dikkat çekici bir geri dönüşüm çalışmasına imza attı. “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yürütülen çalışma ile bir yılda 86,5 ton atık lastik geri dönüştürüldü.

Lisanslı iş birliğiyle geri kazanım

Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir dernekle yaptığı protokol çerçevesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü aracılığıyla atık lastikleri topladı. Toplanan lastikler geri dönüştürülerek yeniden hammaddeye dönüştürüldü ve ekonomiye kazandırıldı.

Vatandaşlar da projeye katkı sunabiliyor

Vatandaşlar ile atık üreticileri, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerini Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiye Alanı’ndaki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim edebiliyor. Ayrıca, 444 62 09 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak başvurularla da belediye ekipleri atıkları yerinden alabiliyor.

Ekonomiye ve çevreye çift yönlü katkı

Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gelen talepleri yetkili derneğe ileterek atıkların toplanmasını sağlıyor. Böylece hem çevreye zarar veren atıkların önüne geçiliyor hem de geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine katkı sunuluyor.