AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Saruhanlı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ziyaretine Saruhanlı Belediyesi'nden başlayan Baybatur, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi. Başkan Cıllı’dan belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Murat Baybatur talep ve önerileri dinledi

Baybatur daha sonra AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Baybatur, talep ve önerileri dinledi. Programı kapsamında yapımı tamamlanan Hükümet Konağı ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Baybatur, İlçe Kaymakamı Murat Acar’dan bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Süleyman Tanrıkulu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Projenin 900 milyon lira bedelle hayata geçirileceğini açıkladı

Hacırahmanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında da incelemelerde bulunan Baybatur, burada mahalle sakinleriyle çay içip sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Baybatur, projelerin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Ziyaretin ardından Saruhanlı Belediyesinin lansman programına katılan Baybatur, burada yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek önemli bir müjde verdi.

Baybatur, Saruhanlı–Belen yolunun kısa süre içinde ihaleye çıkacağını ve çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını duyurdu. Baybatur ayrıca, Saruhanlı’ya yapılacak 50 yataklı yeni devlet hastanesinin yatırım programına alındığını, projenin 900 milyon lira bedelle hayata geçirileceğini açıkladı.