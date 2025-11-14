Son Mühür- Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin askerlik tarihinin onur ve şerefini yeniden sorgulatan paylaşımı gündem olmaya devam ediyor.

Azerbaycan'daki görevinden dönüş sırasında Gürcistan'da düşen ve 20 vatan evladının şehit olduğu Türk kargo uçağı C-130'a göndermede bulunan Yunan Hava Kuvvetleri, resmi hesabından ''Günün fotosu'' notuyla kendi C-130 filosunun toplu görüntülerini paylaşmıştı.

Silmek zorunda kaldılar...

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ve sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımı kısa süre sonra silmek zorunda kaldı.

Yerine, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Dimosthenis Grigoriadis'in, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazılmış taziye mektubu paylaşıldı.

İzmir'den Yunanistan'a manidar mesaj...



Yunanistan'ın geri adım atmasına rağmen küstah paylaşım gündemden düşmüş değil.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli uzmanlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar, Yunanistan'a tarihi bir fotoğrafla cevap verdi.



Yunan Generallerinin Kurtuluş Savaşı sırasında esir alındıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşan Prof. Uyar,

''Bu, günün değil ama yüzyılın fotoğrafı. Megali İdea'nızı gömdüğümüz yer. Eylül 1922 esir alınan Yunan generalleri.'' mesajı verdi.