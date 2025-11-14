Aydın’ın Efeler ilçesinde İzmir yönüne seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, İzmir Bulvarı Eski Dörtyol Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 AY 531 plakalı otomobiliyle İzmir istikametine ilerleyen E.S. (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak refüje çarptı.

İki kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle sürücü E.S. ile yolcu konumundaki Y.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi

Olay yerinde yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.