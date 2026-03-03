İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada İran’ın askeri ve diplomatik tutumuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki ABD üslerini “meşru hedef” olarak nitelendiren Arakçi, müzakere sürecine ihanet eden tarafın Washington olduğunu savundu. Konuşmasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesine de değinen Arakçi, bunu İran milleti için ağır bir kayıp olarak tanımladı.

“Taziye için kelime bulamıyorum. Büyük bir liderin varlığından mahrum kaldık” diyen Arakçi, Hamaney’in yurt dışındaki anlatıların aksine şefkatli ve merhametli bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. İran’ın direniş yoluna daha güçlü devam edeceğini vurguladı.

“Bu sadece siyasi bir suikast değil”

ABD ve İsrail’in eylemini yalnızca siyasi bir suikast olarak görmediklerini belirten Arakçi, olayın dini, bölgesel ve uluslararası sonuçları olan bir suç olduğunu söyledi.

Arakçi, saldırının planlayıcılarının sonuçlarını henüz tam anlamıyla kavramadığını savunarak, halk protestolarının bu tepkinin ilk işaretleri olduğunu dile getirdi.

“ABD ana karasına erişemeyiz ama üslerine erişiriz”

İran’ın bölgesel savaşı genişletmek istemediğini ifade eden Arakçi, ABD’nin askeri varlığının bölge geneline yayılmış olmasının çatışmayı bölgeselleştirdiğini söyledi.

“ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki üslerine erişimimiz var. Bu üsler İran’a yönelik saldırılarda kullanılıyor ve bu nedenle meşru hedeftir” ifadelerini kullandı.

“İran’ın karşılık vermemesi beklenemez”

Bazı üslerin doğrudan İran’a yönelik saldırılarda kullanılmadığı yönündeki iddialara da değinen Arakçi, bu tesislerin İran şehirlerini hedef alan bir ülkeye ait olduğunu belirtti.

Sivillerin ve çocukların hedef alındığı bir tabloda İran’ın askeri altyapıya karşılık vermemesinin beklenemeyeceğini söyledi.

“Çatışmamız bölge ülkeleriyle değil”

Arakçi, İran’ın bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerde konuşlu ABD güçleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Arakçi, İran’a baskı yapmak yerine ABD’den savaşı durdurmasını talep etmeleri gerektiğini savundu. Meşru gerekçesi olmayan bir savaşın bölgesel istikrarı tehlikeye attığını dile getirdi.

“Müzakere masasına ihanet eden Washington”

Diplomatik sürece de değinen Arakçi, İran’ın diyalogdan yana bir tutum sergilediğini ancak ABD’nin başından beri saldırı niyetinde olduğunu ileri sürdü.

“Müzakere masasına ihanet eden taraf Washington oldu” diyen Arakçi, İran’ın askeri ve siyasi olarak hazırlıklı olduğunu ve saldırılara kısa sürede karşılık verildiğini belirtti.

“İran mantık ülkesidir ama savunmadan vazgeçmez”

Arakçi, İran’ın müzakere ve mantık zemininde hareket eden bir ülke olduğunu vurgularken, toprak bütünlüğü ve halkın güvenliği söz konusu olduğunda her yöntemin kullanılacağını söyledi.

Açıklamalar, İran’ın hem askeri hem diplomatik cephede sert ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğine işaret etti.

