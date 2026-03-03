İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Cebari, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edeceklerini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nı kapattık. Geçmek isteyen her gemi ciddi ve kararlı karşılıkla karşılaşır” ifadelerini kullandı.

“Bölgeye gelmesinler” uyarısı

Cebari, Hürmüz Boğazı’nın İran için stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, bölgeye giriş yapmak isteyen gemilere karşı askeri tedbir alınacağını söyledi.

Boğazdan geçişe izin verilmeyeceğini savunan Cebari, aksi durumda sert karşılık verileceğini dile getirdi.

Petrol sevkiyatı da hedefte

İranlı yetkili, yalnızca gemi geçişlerinin değil, petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini öne sürdü. Bölge ülkelerinin enerji ihracatına atıfta bulunan Cebari, bölgeden petrol çıkışına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Bu açıklamalar, enerji güvenliği ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda gerilimin daha da artabileceğine işaret etti.

Küresel enerji arzı için kritik nokta

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının da önemli bölümü bu hat üzerinden sağlanıyor.

Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 20 milyon varillik sevkiyatın bu boğazdan geçmesi, bölgedeki olası bir askeri gerilimin dünya enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği değerlendirmelerine neden oluyor.

Uluslararası piyasalar tedirgin

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanmanın petrol ve doğal gaz fiyatlarında ani yükselişlere yol açabileceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmelerin, küresel ekonomi ve enerji arz güvenliği açısından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

İranlı yetkilinin açıklamaları, Orta Doğu’daki askeri ve ekonomik dengelerin yeni bir sınamadan geçtiğini ortaya koydu.