Son Mühür- Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olarak dikkati çeken Hindistan gözünü Türkiye'yi savunma sanayisinde dünyanın önde gelen bir gücü hlaine getiren Selçuk Bayraktar'a dikti.

Pakistan'la yaşadığı gerilimde aralarında Fransa'nın Rafaela uçaklarının da bulunduğu kayıpları Hindistan'ın göklerdeki gücünü tartışmaya açmıştı.

Geçtiğimiz ay Dubai Hava gösterilerinde Hindistan'ın yerli üretimi HAL Tejas tipi uçağın düşmesi Hindistan'da moralleri yerle bir eden gelişmelerin son halkası oldu.



Hindistan inişte, Türkiye çıkışta...



Hindistan'ın aksine Türkiye son dönemdeki savunma atılımlarıyla tüm gözlerin çevrildiği bir ülke haline gelmenin keyfini sürüyor.



Dünya İHA teknolojisinde zirveye yerleşen Türkiye'de bu başarının perde arkasında binlerce Türk mühendis olsa da perde önünde Baykar'ın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar var.

Kızılelma projesinin geldiği noktayı gösteren son hamle geçtiğimiz günlerde geldi.

Dünyada jet motorlu bir hava hedefine görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuran ilk ve tek insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın bu başarısı Hindistan'ın da gündemine girdi.

Hindistan'ın önde gelen savunma strateji sitesi Alpha Defense kendilerinde asıl eksik olanın Selçuk Bayraktar gibi vizyon sahibi bir isim olmamasını gösterdi.



Gerçek vizyon+ Liderlik...



Kızılelma'nın başarısına gönderme yapan Alpha Defense,

''İnsanlar Kızılelma'yı görüyor ve bir gecede başarıya ulaştığını düşünüyor.

Gerçek: vizyon + liderlik.

2019 Aero India'da Kalyani 1.2 kN ve 1.56 kN motorları sergiledi, 6 yıl sonra hâlâ hazır değiller.

Bu arada, bir Hint startup'ı, fıstık kadar fonla bisikletlerde daha güçlü motorlar çalıştırıyor.

Bazen eksik olan teknoloji donanım değil… liderliktir.

Mümkünse, Selçuk Bayraktar'ı ithal edin.'' çağrısında bulundu.