Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2025 tarihli nüfus verilerini esas alarak illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini yeniden belirledi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel nüfus verileri doğrultusunda ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu çerçevesinde yapıldı.

600 milletvekili: Her ile 1 sandalye garantisi

Karara göre Türkiye genelinde toplam 600 milletvekili bulunmaya devam edecek.

Her ile en az 1 milletvekili garantisi verilirken, kalan sandalyeler nüfus büyüklüğüne göre iller arasında dağıtıldı. Böylece temsil adaletinin nüfus oranına göre güncellenmesi hedeflendi.

4 ilde seçim çevresi sayısı yeniden düzenlendi

YSK’nın hesaplamasına göre, 18’e kadar milletvekili çıkaran iller tek seçim çevresi olarak kalacak.

19-35 milletvekili çıkaran iller 2 seçim çevresine,

36 ve üzeri milletvekili çıkaran iller ise 3 seçim çevresine bölünecek.

Bu kapsamda:

Bursa (21 milletvekili) → 2 seçim çevresi

İzmir (28 milletvekili) → 2 seçim çevresi

Ankara (37 milletvekili) → 3 seçim çevresi

İstanbul (96 milletvekili) → 3 seçim çevresi

şeklinde düzenleme yapıldı.

Seçim çevresi belirlenirken hangi kriterler esas alındı?

YSK kararında, seçim çevreleri belirlenirken şu unsurların dikkate alındığı belirtildi:

Nüfus dengesi

İlçelerin idari bütünlüğü

Coğrafi yakınlık

Ulaşım imkanları

Bu kriterlerin, seçim işlemlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi amacıyla esas alındığı kaydedildi.

Ankara’da ilçe değişikliği

Karar kapsamında dikkat çeken bir diğer düzenleme ise Ankara’da yapıldı. Ankara’nın Güdül ilçesi, 2 numaralı seçim çevresinden alınarak 3 numaralı seçim çevresine dahil edildi.

Komisyon raporunda bu değişikliğin, seçim organizasyonunun daha etkin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

