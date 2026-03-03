İran’ın başkenti Tahran’da, eski meclis binasının da yer aldığı merkezi bölgede çok sayıda noktaya saldırı düzenlendi. Kentin kalbinde gerçekleşen saldırıların eş zamanlı olduğu belirtilirken, bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

Merkezi noktalar hedef alındı

İlk bilgilere göre saldırılar, Tahran’ın idari ve siyasi açıdan kritik kabul edilen merkez bölgelerinde gerçekleşti. Eski meclis binasının çevresinde patlama seslerinin duyulduğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı aktarıldı.

Saldırıların farklı hedeflere aynı anda yöneltilmiş olması, planlı ve koordineli bir eylem ihtimalini gündeme getirdi.

Resmi açıklama bekleniyor

Yetkililerden henüz can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki güvenlik birimlerinin olay yerlerinde inceleme başlattığı öğrenildi.

Kent merkezinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, ana arterlerin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Siren sesleri ve dumanlar

Görgü tanıkları, saldırıların ardından olay yerlerinden dumanların yükseldiğini ve siren seslerinin uzun süre devam ettiğini bildirdi. Acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Son saldırı, İran’ın başkentinde güvenlik riskinin arttığını gösterirken, Orta Doğu’daki mevcut gerilimin yeni bir boyut kazandığı yorumlarına yol açtı. Uluslararası kamuoyunun gözleri, Tahran’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

