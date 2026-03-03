Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Mart 2026 tarihli ve 33185 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve ilan bölümü yer aldı.
YÖNETMELİKLER
- İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği
- Sosyal Güvenlik Kurumu Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
- Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
Yüksek Seçim Kurulu Kararları
- Yüksek Seçim Kurulunun 27/2/2026 Tarihli ve 2026/109 Sayılı Kararı
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlânları
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar
