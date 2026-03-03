Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Mart 2026 tarihli ve 33185 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve ilan bölümü yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği

- Sosyal Güvenlik Kurumu Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

- Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 27/2/2026 Tarihli ve 2026/109 Sayılı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar

Kaynak: Haber Merkezi