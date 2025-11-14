Yunanistan Hava Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesabında C-130 kargo uçaklarını içeren ve “Günün fotoğrafı” başlığıyla paylaşılan görseli gelen tepkilerin ardından kaldırdı. Paylaşım, Türkiye’de yaşanan C-130 kazasının hemen ardından yayımlanması nedeniyle eleştirilere konu olmuştu.
Komutandan Türk mevkidaşına taziye mektubu
Paylaşımın silinmesinin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri’ne hitaben taziye mesajı yayımladı. “Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu” başlığıyla yayınlanan açıklamada, Gürcistan’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dilekleri iletildi.
Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 askerin yaşamını yitirdiği haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, trajedinin yarattığı acının tarif edilemeyeceği belirtilerek, Türk Hava Kuvvetleri personeline ve şehit ailelerine başsağlığı dilekleri sunuldu.
Kaza 11 Kasım’da meydan gelmişti
Azerbaycan’dan dönüş yapan C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği yakınlarında düşmüş, kazada 20 Türk askeri şehit olmuştu. Olay sonrası bölgede başlatılan incelemeler devam ediyor.