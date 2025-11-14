Kırıkkale'de, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu, 'irtikap' soruşturması kapsamında yargılanan 5'i tutuklu toplam 11 sanığın ilk duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve avukat savunmalarının dinlenmesinin ardından, tutuklu bulunan sanıklardan üçünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 27 Mayıs tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geniş kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon neticesinde aralarında eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan’ın da bulunduğu 11 şüpheli, "Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Başkan Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan tutuklanırken; C.A., M.T., K.T., İ.A.., B.U. ve F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Duruşmada kimler hazır bulundu?

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Türkyılmaz, Aktuğ, Tekertarla, Arslan ve Toksoy ile tutuksuz sanıklar C.A., İ.A., K.T. ve M.T. bizzat katıldı. Tutuksuz sanıklar B.U. ve F.M. ile şikayetçi Cihan Sivri ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya iştirak etti.

Sanık savunmaları: Eski imar müdürü suçu başkana yükledi

Tutuklu sanıklardan Yahşihan Belediyesi eski İmar Müdürü Mustafa Tekertarla, savunmasında tüm sorumluluğu eski Belediye Başkanı’na atarak çarpıcı beyanlarda bulundu. Tekertarla, "Belediye Başkanı Türkyılmaz göreve başladıktan sonra ilçedeki inşaatları denetlememiz talimatını verdi. Yaptığımız kontrolde, söz konusu inşaatta statik aykırılıklar tespit edip mühürleme yaptık. Daha sonra müşteki Cihan Sivri ile proje tadilatı üzerine görüştüm. Kendisi 'Aramızda hallederiz' dedi. Başkan da Sivri’ye 'yardımcı olmamızı' istedi. Ardından Türkyılmaz'ın yönlendirmesiyle Cihan Sivri’yi arayarak dairelerin taksitli ve peşin satış fiyatlarını sordum. Kendisini proje tadilatı ile tehdit etmedim ya da 'Şu daire falancanın olacak' şeklinde bir mesaj göndermedim. Benim tahminimce, belirtilen kişiler tarafından Sivri’den alınan 7 daireye karşılık hiçbir bedel ödenmedi. Ben tamamen Türkyılmaz'ın yönlendirmesiyle hareket ettim, kendim için herhangi bir çıkar sağlamadım” şeklinde ifade verdi.

Eski Başkan Türkyılmaz: "Kumpas kuruldu, inşaattan anlamam"

Eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. İmar uygulamalarında herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ve müşteki Cihan Sivri’yi tanımadığını belirten Türkyılmaz, "Eski İmar Müdürü Mustafa Tekertarla’ya asla bir talimatım olmadı. Benim inşaat bilgim yok. Başkan olduğumda 15 farklı birime alanında tecrübeli isimler atadım. Bu inşaat hakkında hiçbir bilgim yok, buradan 10 daire talep etmedim. Mustafa Tekertarla’nın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Altı aydır haksız yere tutukluyum. Beni oyuna getirmişler. Başkanlık dönemimde başıma böyle şeylerin geleceği aklıma gelmezdi. Buradan usulsüz daire almadım, adı geçen kişilerle de çıkar ilişkim yoktur. Bir kişinin siyasi kariyeriyle oynamak bu kadar kolay olmamalıdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum," ifadeleriyle kendini savundu.

Müşteki iddiası: "Baskıyla 7 dairemi vermek zorunda kaldım"

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulunurken, müşteki Cihan Sivri ise Tekertarla ve Türkyılmaz’ın kendisinden bedelsiz daire talep ettiğini iddia etti. Sivri, projesini tamamlayabilmek için onlarla görüşme yaptığını ileri sürdü. Başlangıçta 10 daire istendiğini, ancak pazarlık sonucu 6 daire ve 1 dubleks daire üzerinde anlaştıklarını öne süren Sivri, "Anlaşmaya göre daireleri inşaat bitiminde alacaklardı. Fakat inşaat tamamlanmadan belirtilen kişiler beni sıkıştırmaya başladı ve bu nedenle daireleri tek tek devretmek zorunda kaldım," dedi.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Tanıkların dinlenmesi ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve Ülkü Toksoy’un adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski İmar Müdürü Mustafa Tekertarla’nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma, 25 Aralık tarihine ertelendi.