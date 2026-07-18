Son Mühür - Yunanistan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya’daki Türk azınlığın eğitim haklarına yönelik yeni bir müdahalede bulundu. Yunanistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karar doğrultusunda Rodop, İskeçe ve Meriç illerinde bulunan toplam 8 Türk azınlık ilkokulunun faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı. Okul kapatma kararlarının yanı sıra İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda bazı öğrencilerin birinci sınıf kayıtlarının, ebeveynlerinden birinin Yunanistan vatandaşı olmaması gerekçesiyle iptal edilmesi azınlık toplumunun tepkisini daha da artırdı.

Kapatılan okullar ve kayıt iptalleri...

Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Meriç bölgesinde Dimetoka; İskeçe’de Beyköy ve Boyacılar; Rodop’ta ise Üntüren, Delinasufköy, Omurluköy, Çepelli ve Hebilköy Türk ilkokulları önümüzdeki dönem kapalı olacak. Eğitim alanındaki hak ihlalleri sadece okul kapatmalarla sınırlı kalmadı; İskeçe İlköğretim Müdürlüğü, birinci sınıfa kaydı yapılan bazı öğrencilerin velilerini telefonla arayarak kayıtların geçersiz sayıldığını bildirdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, yaşanan bu sürece tepki göstererek, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğinin kağıt üzerinde bırakıldığını ve uygulamada her yıl biraz daha boşaltıldığının altını çizdi.

"Eğitim özerkliğimiz adım adım yok ediliyor..."

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, kapatılan her okulun çocukların ana dilinde eğitim hakkına ve kültürel kimliğe indirilen bir darbe olduğunu ifade etti. Azınlık okullarının sıradan devlet okulları olmadığını, statülerinin uluslararası hukuk ve ikili antlaşmalarla korunduğunu hatırlatan Asafoğlu, Lozan’ın imzalandığı tarihte 307 olan okul sayısının bu son kararla birlikte 76’ya kadar gerilediğine değindi. Azınlık temsilcileri, okul kapatma kriterlerinin azınlık okullarının özel statüsü dikkate alınmadan uygulanmasını eleştiriyor.

Uluslararası arenada çifte stadart

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun eğitim ve dini özerkliğine yönelik kısıtlamaları sürerken, diğer yandan uluslararası platformlarda Türkiye'deki Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönündeki talepleri dile getirmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ve azınlık temsilcileri, Atina yönetiminin bu tutumunun uluslararası hukukta yer alan karşılıklılık ilkesinin ve devletler arası samimiyetin açık bir ihlali olduğunu belirtiyor. Kapatma kararlarına karşı Batı Trakya Türk azınlığının hak arama mücadelesi devam ediyor.