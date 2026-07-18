Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, Birleşmiş Milletler'in yayımladığı 2026 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu'nun sonuçlarını değerlendirerek, sürdürülebilir kalkınmanın artık yalnızca çevre politikalarının değil; ekonomi, sosyal adalet, kadın liderliği ve uluslararası iş birliklerinin ortak sorumluluğu haline geldiğini söyledi.

Alkan, dünyada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin istenilen hızda ilerlemediğine dikkat çekerek, “2030 yılına kadar Küresel ölçekte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yalnızca yaklaşık yüzde 16'sının tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. İklim krizi, jeopolitik çatışmalar, ekonomik kırılganlıklar ve yıllık 4 trilyon doları aşan sürdürülebilir kalkınma finansman açığı süreci zorlaştırıyor” dedi.

Ayla Alkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün sürdürülebilirlik yalnızca çevreyi korumak anlamına gelmiyor. Güçlü ekonomi, kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz enerji, sağlıklı şehirler ve kapsayıcı kalkınma birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturuyor. Bu dönüşümün merkezinde ise kadınların bilgi birikimi, liderliği ve üretim gücü yer almalıdır”

Kadınlar Sürdürülebilir Dönüşümün En Güçlü Aktörü

USKD olarak Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yürüttükleri projelerin her geçen yıl daha da güçlendiğini kaydeden Alkan, “Kadınların iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, girişimcilik, sosyal inovasyon ve yerel kalkınmada daha etkin rol almaları küresel dönüşümün anahtarıdır” dedi.

Ayla Alkan, “Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı toplumlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha hızlı yaklaşıyor. Bu nedenle kadınların ekonomik, sosyal ve çevresel politikalardaki etkinliğini artırmak geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır” diye konuştu.

Türkiye İçin Özel Değerlendirme

BM ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerine göre Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma alanında önemli potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Alkan, özellikle yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehircilik, sanayi dönüşümü ve dijitalleşme alanlarında önemli fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.