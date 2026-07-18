Kıbrıs Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü öncesi hazırlıklar sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde tören ve etkinlikler düzenlenecek; kutlamalar KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın halka seslenişi ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Ana tören ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda 20 Temmuz’da gerçekleşecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından açıklanan programa göre, Cumhurbaşkanı Erhürman BRTK’dan 19 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 12.00’de seslenecek. Kutlamalara Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Meclis bahçesinde resepsiyon verilecek!

19 Temmuz’daki ilk tören saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde gerçekleştirilecek. Ardından Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda anma törenleri düzenlenecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de aynı gün saat 19.30’da Meclis bahçesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verecek.