Son Mühür- Bu sabah Malatya 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Saat 6.20’de gerçekleşen deprem Malatyalıları korkuyla yataklarından uyandırdı. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi depremin derinliği 15.59 kilometre olarak ölçüldü.

Resmi makamlardan ilk açıklamalar: Olumsuz bir durum yok

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir tespit olmadığını dile getirirken AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

Prof. Dr. Naci Görür: "Kırılmamış bölge üzerinde oluştu"

Gözlerin çevrildiği Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir "Malatya" açıklaması geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Görür geçmiş olsun dileklerini iletirken şu ifadelerde bulundu: "Malatya’da Gülümuşağı'nda, yaklaşık 15 derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.