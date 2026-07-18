Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye’nin dört bir yanında sosyal konutların inşası sürüyor. Asrın Felaketi’nin ardından depremden etkilenen şehirlerden Malatya’da TOKİ, Türkiye’nin en büyük şantiyesini kurdu. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde afet konutlarının yanı sıra bin 160 sosyal konut da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hanım - Mahmut Dönmez çifti de İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni evlerine kavuştu.

“Afetlere karşı sağlam konutlar!”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yuvalarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hanım Dönmez’in "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var" sözlerine mesajında yer veren Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce’de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor" ifadelerini kullandı.

“Nasıl yaşadığımızı bir biz, bir de Allah biliyor”

Depremde her şeylerini kaybettiklerini dile getiren Dönmez çifti, "O depremi nasıl yaşadığımızı bir biz, bir de Allah biliyor. Her şeyimiz gitti. Bir tasımız, tabağımız bile kalmadı biliyor musun? Ama şükür şimdi bak şimdi evimiz var. Her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var değil mi? Binlerce şükür" diye konuştu.