Son Mühür - Yunanistan’da çiftçiler sokaklara döküldü. Traktörler Atina’ya giden yolları kapatırken, polis geçim sıkıntısı çeken çiftçilerle karşı karşıya geldi. Biber gazı ve coplar, öfkeli üreticileri durduramadı. Larissa yolunda polis aracını çiftçiler birlikte devirdi. Pazartesi günü dev traktör konvoyu Atina–Selanik ulusal yolunu tamamen kapattı. Karditsa’daki çiftçilerin traktörleri de E65 otoyolunu dün olduğu gibi bugün de engellemeye devam ediyor. Ülkenin ana arterleri traktörlerle trafiğe kapanmış durumda. Çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunana kadar barikatları terk etmeyeceklerini söylüyor. Nikaia’da polisle yaşanan çatışmanın ardından çiftçiler, ilerleyen adımlarını belirlemek için bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

Eylemlerin ilk gününde gerilim tavan yaptı ve çatışmalar yaşandı. Çiftçiler, artan üretim maliyetlerini, düşük ürün fiyatlarını ve Tarımsal Ödemeler ve Kontrol Kurumu (OPEKEPE) ödemelerindeki gecikmeleri ile yolsuzlukları protesto ediyor. Gözaltına alınanların hızlı yargılanması için Larisa Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Platykampos’ta ise yolu kapatan polis aracını devirmeye ve bir ekip otosunu birlikte yoldan kaldırmaya çalışan çiftçilerle polis arasında arbede yaşandı; polis biber gazı kullandı. Olaylarda üç çiftçi gözaltına alınırken, iki çiftçi ve iki polis yaralandı. Nikaia’da polisle yaşanan arbedenin ardından çiftçilerin öfkesi arttı. Bazı çiftçilerin gözaltına alınması gerilimi zirveye taşıdı. Nikaia barikatından bir heyet, Larisa Emniyet Müdürlüğü önüne giderek gözaltılar hakkında bilgi talep etti, trafiği kapattı ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Talepler kabul edilmeyince protestoların şiddeti yükseldi.

Barikatlar kuruldu