Son Mühür- Avrupa Adalet Komiseri Michael McGrath, Politico'ya verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in suçlarının affedilemeyeceğini savundu.

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına yönelik hazırladığı 28 maddelik planın Rus yanlısı olduğunun ortaya çıkması Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini çekmişti.

Michael McGrath, ''Putin'i affetmemek, artık Avrupalıların Ukrayna'nın geleceği konusunda savunduğu kırmızı çizgilerden biri'' vurgusunda bulundu.

28 maddelik plana gönderme...



ABD'nin Ukrayna'ya dayatmaya çalıştığı belirtilen 28 maddelik plana göre

''Rus liderliğinin Ukrayna'da barışın sağlanması karşılığında G8 saflarına geri dönmesi, savaş nedeniyle kendisine uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılması ve son yıllarda Ukrayna'da işlenen her şey için genel ve tam af alacağı iddiaları gündeme gelmişti.

McGrath, Politico'ya verdiği demeçte,

"Tarihin, Rusya'nın Ukrayna'daki suçlarının geçmişini silmeye yönelik herhangi bir girişime olumlu bakacağını sanmıyorum. Bu suçlardan sorumlu tutulmalılar ve Avrupa Birliği'nin tüm bu tartışmalardaki yaklaşımı bu olacak.



Eğer bunu yaparsak, bu suçların cezasız kalmasına izin verirsek, bir sonraki saldırı dalgasının ve bir sonraki işgalin tohumlarını ekmiş oluruz. Bunun muazzam boyutlarda tarihi bir hata olacağına inanıyorum. Rus saldırganlığının ve Rus suçlarının kurbanlarının haklarından vazgeçemeyiz. Milyonlarca hayat kaybedildi veya yok edildi. İnsanlar zorla yerlerinden edildi. Elimizde bol miktarda kanıt var ," dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Mart 2023'te Putin hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.