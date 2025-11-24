İzmir’de bir özel hastanede tedavi için bulunan Japonya uyruklu N.H. (34), damar yolu açma işlemi sırasında canının yandığını öne sürerek hemşire S.N.E.’ye fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandı. 10 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayın ardından hastanede “beyaz kod” uyarısı verildi. Yapılan ilk tespitte, hemşirenin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirlendi.

İddianame hazırlandı, basit yargılama usulü uygulandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede N.H. hakkında, “Sağlık çalışanına yönelik hakaret” ve “Kamu görevlisine karşı kasten yaralama” suçlarından dava açıldı.

Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul ederek duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle değerlendirme yapılmasına karar verdi. Şikayetçi hemşire S.N.E. ve avukatı sürece ilişkin yazılı bir beyanda bulunmazken, yalnızca sanık avukatı Ömer Çağdaş mahkemeye yazılı savunma sundu. Ayrıca, sanık N.H.’nin ifadesinin alınamadığı dosyada yer aldı.

Hakimden para cezası kararı

Mahkeme, hemşirenin polis ifadesi ve doktor raporunu dikkate alarak, N.H.’yi “kamu görevinin ifası sırasında işlenen basit yaralama” suçundan önce 180 gün karşılığı adli para cezasına hükmetti. Suçun sağlık çalışanına karşı işlenmiş olması dikkate alınarak ceza 270 güne çıkarıldı. “Basit yaralama” kapsamında yapılan indirimle gün sayısı 202’ye düşürüldü ve ceza, 5 taksitte ödenmek üzere 10 bin 100 lira olarak belirlendi.

Hakaret suçu için ayrı ceza uygulandı

Sanık, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise 365 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı. Eylemin sağlık personeline yönelik olması sebebiyle bu ceza 547 güne yükseltildi. Ardından yapılan indirimle 410 güne indirilen yaptırım, 20 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim, bu suç için herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Karara itiraz edildi

N.H.’nin avukatı Ömer Çağdaş, mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini açıkladı. Toplamda 30 bin 600 lira adli para cezasına hükmedilen dosya, itiraz sürecinin ardından yeniden değerlendirilecek.