Yunanistan’ın Girit’ten sonra en büyük adası olan Eğriboz (Evia), futbol şiddetiyle sarsıldı. Rakip takım taraftarları arasında çıkan iki ayrı kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yunan polisi olayların ardından 5 kişiyi gözaltına aldı, olayların futbol kaynaklı husumetten çıkıp çıkmadığını araştırıyor.

Olaylar iki farklı noktada yaşandı

Polis kaynaklarına göre kavga, adanın farklı bölgelerinde kısa aralıklarla meydana geldi. İlk olayda, iki rakip takımın taraftarları arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İkinci olayda ise bıçaklı saldırı yaşandı. Yetkililer, bıçak darbesiyle ağır yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığını açıkladı.

Polis sözcüsünden açıklama: “En az 8 kişi olaylara karıştı”

Yunanistan Polis Sözcüsü Constantina Dimoglidou, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaralanan iki kişi dahil olmak üzere toplamda beş şüpheli gözaltına alınmıştır. İlk bulgular, iki rakip futbol kulübü taraftarının birbirine saldırdığını göstermektedir. En az sekiz kişinin olaylara doğrudan karıştığı tespit edilmiştir. Polis, bu olayların motivasyonunun futbol şiddetiyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaktadır.”

Futbol şiddeti Yunanistan’da yeniden gündemde

Yunanistan son yıllarda taraftar şiddeti ile sık sık gündeme geliyor. Polis verilerine göre, ülkede sporla bağlantılı suçların sayısı 2020 yılında yaklaşık 300 vaka iken, son yıllarda bu sayı yıllık 700’e kadar yükseldi. Uzmanlar, özellikle yerel derbilerde taraftar grupları arasında artan rekabetin, şiddet olaylarını tetiklediğini belirtiyor.