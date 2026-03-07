Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde, bölgedeki geniş çaplı askeri çatışmaların ortasında bu akşam Marina bölgesindeki 23 Marina gökdeleninde bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, binadan yükselen yoğun dumanların gökyüzünü kapladığını aktardı.

Olayın hemen ardından BAE Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin aktif bir şekilde müdahale ettiğini duyurdu. Yetkililer, farklı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma ateşi ve bu sistemlerin tehditleri etkisiz hâle getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

Yetkililer, söz konusu gökdelendeki patlamanın hâlen soruşturulduğunu, doğrudan İran tarafından fırlatılan bir füze veya İHA’nın binayı hedef alıp almadığının resmi olarak henüz doğrulanmadığını ifade etti. Bazı uluslararası basın kuruluşları, yayılan videolarda söz konusu yapının ya doğrudan bir darbe aldığı ya da hava savunma sisteminin düşürdüğü parçaların binaya isabet ettiği yönünde görüntüler olduğunu aktardı.