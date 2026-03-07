Nairobi’de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına neden oldu. Felakette ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de selden etkilendi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, başkentin farklı bölgelerinde yoğun yağışların ardından sel meydana geldiği belirtildi. Teşkilat Sözcüsü Michael Muchiri Nyaga, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Nyaga, gece boyunca devam eden müdahaleler sonucunda şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve gerekli yardımın sağlandığını bildirdi.

Gecekondu mahalleleri ve Westlands en çok etkilenen bölgeler

Yetkililer, sel felaketinden özellikle başkentin doğu kesimindeki gecekondu mahalleleri ile Westlands bölgesinin ağır şekilde etkilendiğini açıkladı. Sel sularının birçok evi kullanılamaz hale getirdiği, bazı mahallelerin tamamen su altında kaldığı ifade edildi.

Ulaşım aksadı, yollar kapandı

Sel nedeniyle ana ulaşım koridorlarının da zarar gördüğü bildirildi. Otoyolların bazı bölümleri trafiğe kapanırken, kent genelinde ulaşımın büyük ölçüde aksadığı kaydedildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Su basmış yollardan uzak durulması ve zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi.