Filipin Hava Kuvvetleri (PAF), Mindanao Adası’ndaki Agusan del Sur eyaletinde bir “Super Huey” tipi askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Açıklamada, helikopterin, Tino (Kalmaegi) Tayfunu sonrası bölgede meydana gelen hasarı incelemek ve ihtiyaç tespiti yapmak üzere görevlendirilen dört hava aracından biri olduğu belirtildi.

İletişim kesildi, ekipler harekete geçti

Davao’dan Butuan’a gitmek üzere havalanan helikopterle bir süre sonra irtibatın kesildiği, bunun üzerine arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Yetkililer, helikopterin düştüğü noktayı tespit etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Soruşturma başlatıldı

Filipin Hava Kuvvetleri, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme ve soruşturma süreci başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili tüm detayların doğrulama sürecinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Mürettebatın durumu bilinmiyor

Kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre, mürettebatın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, doğrulanmış bilgilere ulaşıldığında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.