ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın Miami şehri yakınlarındaki Doral ilçesinde düzenlenen Amerikan Kalkanı Zirvesinde, 12 ülkenin devlet başkanı ve hükümet yetkililerinin katılımıyla önemli açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasında başkanlık dönemi boyunca ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ve bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı aldığı önlemleri anlattı.

ABD Ordusu ve İran mesajı

Zirvede konuşmasına, başkanlık döneminde ABD ordusunu güçlendirdiğini vurgulayarak başlayan Trump, “Yeryüzünde buna benzer bir ordu yok. Yakınından bile geçemezler. İran’da çok iyi gidiyoruz. Sonuçları görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Üç gün içinde 42 donanma gemisini etkisiz hale getirdik. Bazıları çok büyüktü. Bu, İran donanmasının sonu oldu. Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın nükleer silah geliştirme aşamasında olduğunu iddia ederek, “Eğer Geceyarısı Çekici Operasyonu’nu gerçekleştirmeseydik, o silaha sahip olacaklardı. Sekiz ay önce sahip olacaklardı. Nükleer silahları olacaktı ve bunların çıldırmış olduğunu biliyorsunuz. Onu kullanırlardı. Bu yüzden, dünyaya bir iyilik yaptık” dedi.

Amerika Kartel karşıtı koalisyonu

Trump, Batı Yarımküre’den liderlerin katılımıyla yeni bir askeri koalisyon kurduklarını belirterek, bu yapıya Amerika Kartel Karşıtı Koalisyonu adını verdiklerini açıkladı. Trump, “Bu karanlık kartelleri ve terör ağlarını askeri güç kullanarak tamamen yok edeceğiz. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. Sadece nerede olduklarını söylemeniz yeterli” dedi.

ABD’nin yıllardır ihmal ettiği bölgede Amerikan Kalkanı adlı yeni bir teşkilat kuracaklarını da belirten Trump, “On yıllardır bu bölgede liderler, geniş toprakların suç örgütlerinin kontrolüne geçmesine izin verdi. Ülkelere yayılan çeteler kontrolü ele aldı ve ülkelerinizin bazı yerlerini yönetmeye başladılar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Size yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Meksika, Venezuela ve Küba mesajı

Trump, kartel şiddetinin merkez üssünün Meksika olduğunu vurguladı ve ABD’nin ulusal güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağını söyledi. Venezuela hükümetiyle iş birliği yaptıklarını ve tarihi bir altın anlaşması imzaladıklarını belirtti. Küba hakkında ise “Artık yolun sonuna geldi. Yeni ve daha iyi bir hayatı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bölgedeki düşmanca dış nüfuzlara izin vermeyeceklerini vurgulayarak, liderlere “Bu odadaki cesaret ve kararlılığınızla ülkelerimizi daha güvenli, daha güçlü, daha zengin ve her zamankinden daha başarılı hale getireceğiz” mesajını verdi.

Zirve katılımcıları

Zirveye, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Honduras Devlet Başkanı Tito Asfura, Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast da katıldı.

Konuşmasının ardından Trump, Amerika Kartel Karşıtı Koalisyonu’nun resmen başlatılmasına ilişkin bildiriye imza attı.