Son Mühür- Daha operasyonun ilk gününde İran'da hedefleri arasında bir ilkokulu da koyan ve 160 kız öğrenciyi yaşamdan koparan ABD ve İsrail güçleri, savaşın kirli yüzünü tüm dünyanın gözleri önüne sermişti.

O bir tescilli savaş suçlusu...

ABD Başkanı Trump ve Gazze'de işlediği insanlık duşu suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin mahkum ettiği Netanyahu'nun İran'a yönelik son hamlesi ABD içinde de tartışılmaya devam ediyor.

İsrail'i koruma adına tüm bölgeyi ateş çemberine atmaktan çekinmeyen Trump yönetimine karşı Kongre'de yansıyan bir protesto gösterisi tüm dünyada gündem oldu.

Kongre binasında Senato Silahlı Hizmetler Komitesi alt komitesinin toplantısı sırasında üzerinde ABD Deniz Piyadesi üniforması olan bir kişi ayağa kalkarak,

''Hiç kimse İsrail için savaşmak istemiyor'' diye bağırdı.

Tek kişilik eylem ses getirdi...



Brian McGinnis isimli eski askerin,

''Amerika, oğullarını ve kızlarını İsrail için savaşa göndermek istemiyor.''

''Bu savaşın sebebi İsrail.''

''Filistin özgür olsun'' sloganları atmasının ardından Montana Senatörü Cumhuriyetçi Tim Sheehy ve kongre polisinin protestocu McGinnis'i yaka paça salondan atmaya çalıştıkları görüldü.

Sert müdahale sırasında kolu kırıldığı öne sürülen McGinnis'in tutuklandığı öğrenildi.

Eylemiyle dünyade ses getirmeyi başaran Brian McGinnis'in Kasım ayında Yeşiller Partisinden Kuzey Carolina'dan ABD Senatosu için aday olacağı belirtiliyor.