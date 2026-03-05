Son Mühür- Sri Lanka açıklarında seyreden İran’a ait IRIS Dena fırkateyni, Galle açıklarında düzenlenen denizaltı saldırısının hedefi oldu. Tehlike sinyali veren gemi kısa süre içinde battı. Saldırıda 80 denizci hayatını kaybederken, 78 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



İran'ın en modern gemilerindendi...



İran donanmasının en modern gemilerinden biri olan IRIS Dena fırkateynin, derin sularda devriye gezen "Moudge" sınıfı bir fırkateyn olduğu biliniyordu.

ABD-İsrail ortaklığıyla İran'a yönelik askeri operasyonun bir parçası olarak batırıldığı belirtilen IRIS Dena'yla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Geçmişinde Hindistan'ın Türkiye, Mısır ve Fransa büyükelçiliği görevleri de bulunan eski Dışişleri Bakanı Kanwal Sibal, ABD denizaltısı tarafından batırılan İRİS Dena'nın silahsız olduğunu ancak ABD'nin bunu bilmesine rağmen gemiyi batırdığını öne sürdü.



Kenwal Sibal'in paylaşımı şöyle...



IRIS Dena'yı biz davet ettik...



İran gemisi, bizim Milano tatbikatımıza katılmak üzere davet etmeseydik, orada olmayacaktı.

Biz ev sahibiydik.

Bana, bu tatbikat için protokole göre gemilerin hiçbir mühimmat taşıyamayacağı söylendi. Savunmasızdı.

İran donanma personeli, başkanımızın önünde geçit töreni yapmıştı.



ABD son dakikada iptal etmişti...



ABD denizaltısının saldırısı kasıtlıydı, çünkü ABD, ABD donanmasının davet edildiği ama son dakikada bu operasyon aklının bir köşesinde olduğu varsayımıyla katılımı iptal ettiği tatbikatta İran gemisinin varlığından haberdardı.

ABD, geminin Hindistan'ın daveti nedeniyle bu sularda bulunmasından dolayı Hindistan'ın hassasiyetlerini göz ardı etti.

ABD saldırısından politik veya askeri olarak sorumluyuz, uzakta.

Sorumluluğumuz ahlaki ve insani bir düzlemde.

Hint Donanması tarafından (siyasi onaydan sonra) başkanımıza selam duran ve bizim davetlilerimiz olanların hayat kayıpları için bir taziye sözü uygun olurdu.

