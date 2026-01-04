Komşu ülke Yunanistan'da sivil havacılık tarihinin en kritik krizlerinden biri yaşanıyor. Ülke genelindeki tüm havaalanlarında meydana gelen teknik arızalar ve frekans karmaşası nedeniyle hava trafiği tamamen durma noktasına geldi. Yunan yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, tüm meydanların uçuşlara kapatıldığı ve hava trafiğini yöneten iletişim sistemlerinin tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. Yaşanan bu beklenmedik teknik kaos, Avrupa hava sahasında büyük bir aksamaya yol açarken, onlarca uçuşun rotası acil durum planları kapsamında değiştirildi.

İletişim sistemleri tamamen devre dışı kaldı

Havacılık güvenliğini tehdit eden frekans sorunlarının merkezinde, kuleler ile uçaklar arasındaki veri akışını sağlayan ana sistemlerin çökmesi yer alıyor. İletişim hatlarının işlevini yitirmesiyle birlikte, güvenlik protokolleri gereği tüm iniş ve kalkış operasyonları süresiz olarak askıya alındı. Pistlerde bekleyen uçaklar terminallere geri çekilirken, Yunanistan hava sahasına giriş yapmak üzere olan uçaklar için acil durum kodlu yönlendirmeler başlatıldı. Teknik ekiplerin frekans karışıklığının kaynağını tespit etmek için yoğun bir mesai harcadığı ifade ediliyor.

Uçaklar Türkiye ve çevre ülkelere yönlendiriliyor

Yunanistan'daki havaalanlarının kapalı olması, havada bulunan yolcu uçaklarını da doğrudan etkiledi. Yakıt kritiğine giren ve iniş yapamayan çok sayıda uçağın rotası komşu ülkelere çevrildi. Bu süreçte Türkiye, Yunanistan hava sahasındaki trafiği göğüsleyen ana destinasyonlardan biri haline geldi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bölgedeki çevre ülkelerin havaalanları, komşuda mahsur kalan uçaklar için kapılarını açarak güvenli iniş koordinasyonuna başladı. Uluslararası uçuş takip sistemleri, bölgedeki hava trafiğinde alışılagelmişin dışında bir yoğunluk ve rota değişikliği kaydediyor.

Havacılık sektöründe küresel aksama beklentisi

Yunanistan'da yaşanan bu frekans krizi, sadece Ege bölgesini değil, kıtalararası uçuş ağlarını da etkileme potansiyeline sahip. Hava trafik kontrol sistemlerindeki bu körleşmenin ne kadar süreceği henüz bilinmezken, iptal edilen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu havaalanlarında mahsur kaldı. Havacılık uzmanları, iletişim sistemlerinin yeniden senkronize edilmesinin ve frekans temizliğinin hassas bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Yaşanan bu teknik felaketin ekonomik ve lojistik yansımalarının önümüzdeki günlerde daha net hissedileceği öngörülüyor.

Rota Türkiye'ye çevrildi

Yunanistan hava sahasında yaşanan frekans krizi ve iletişim sistemlerinin tamamen devre dışı kalması, Flightradar verilerine de anlık olarak yansıdı. Normalde Avrupa’nın en işlek hava koridorlarından biri olan Yunanistan semaları, teknik arıza nedeniyle adeta ıssız bir bölgeye dönüşürken; uçuş trafiğinin rotasını belirgin bir biçimde komşu ülkelere kırdığı gözlemlendi. Harita verileri, Yunanistan hava sahasına girmesi planlanan onlarca uçağın, güvenlik protokolleri gereği Türkiye ve Bulgaristan hava sahasına yöneldiğini, bu durumun özellikle İstanbul ve İzmir semalarında sıra dışı bir yoğunluğa neden olduğu görüldü.