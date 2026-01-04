Son Mühür- Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden olurken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Dün akşam saat 20:27 sularında Yaylanlı merkezli gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Görür, bölgenin fay yapısını ve enerji birikimini analiz ederek, vatandaşların merak ettiği "Daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Yaylanlı Fayı’nda hareketlilik: 4,7’lik sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Baskil ilçesi Yaylanlı köyü merkezli deprem, yerin derinliklerinde hareketlenen enerjiyle hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının doğrudan Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Fayın mekanizmasına dair teknik detaylar paylaşan Görür, hareketin "sol yönlü ve yanal" bir karakter sergilediğini ifade etti. 25 kilometre uzunluğundaki Yaylanlı Fayı üzerinde gerçekleşen bu deprem, bölgedeki tektonik hareketliliğin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

2020 ve 2023 depremlerinin stres mirası

Bölgenin sismik geçmişine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Baskil ve çevresindeki fay hatlarının son yıllarda büyük bir baskı altında olduğunu hatırlattı. Yaylanlı bölgesinin büyük ölçüde 2020 yılında yaşanan Elazığ depremiyle kırıldığını belirten Görür, buna rağmen 2023 yılında meydana gelen "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin tekrar etkin bir stres yüklemesine maruz kaldığını vurguladı. Bu durumun, fay üzerindeki küçük ve orta ölçekli hareketlenmeleri tetiklediği ifade edildi.

Uzmanından rahatlatan açıklama: "Daha büyüğü beklenmiyor"

Deprem sonrası yaşanan endişeleri gidermek adına sosyal medya ve basın aracılığıyla bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Yaylanlı Fayı’nın kapasitesine değindi. Fayın toplam uzunluğunun 25 kilometre civarında olduğunu belirten Görür, mevcut sismik veriler ve kırılma dengesi göz önüne alındığında, bu bölgede daha büyük ve yıkıcı bir deprem beklentisinin bulunmadığını açıkladı.