Yunanistan'ın başkenti Atina, şok edici bir olaya sahne oldu. Tarım ve Kalkınma Bakanlığı’na bağlı kritik bir birimin yer aldığı binaya, piknik tüplerinden imal edildiği belirlenen el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Saldırı, bakanlığın resmi operasyonlarını yürüten Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının ön cephesinde gerçekleşti. Olay, kentte güvenlik endişelerini artırırken, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Piknik tüpüyle hazırlanmış bombalı düzeneği

Yunan basınının olay yerinden aktardığı bilgilere göre, saldırganlar tarafından binanın önüne bırakılan doğaçlama patlayıcı düzenekler infilak etti. Patlamanın etkisiyle binanın dış cephesinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği ilk incelemelerle belirlendi. Patlayıcının yapımında piknik tüplerinin kullanılması, olayın niteliği hakkında farklı ihtimalleri gündeme getirdi.

Olay yerinde kapsamlı inceleme başlatıldı

Saldırının hemen ardından Atina Emniyet Müdürlüğü, bölgeye hızla takviye ekipler sevk etti. Özel Bomba İmha Ekipleri (ΤΕΕΜ), olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, patlamanın nedenlerini, kullanılan materyallerin türünü ve olası faillerin kimliğini belirlemek amacıyla delil toplamaya odaklandı. Yetkililer, halka yaptıkları ilk duyuruda, saldırıda herhangi bir kişinin yaralanmadığını teyit ederek kamuoyunu rahatlattı. Ancak olayın bir kamu binasına yönelik gerçekleştirilmiş olması, güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi.

Hükümet binasına saldırı güvenlik endişelerini artırdı

Tarım Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü gibi merkezi bir kamu birimine yapılan bu saldırı, Atina’daki güvenlik atmosferini yeniden tartışmaya açtı. Olayın, bakanlığın belirli politikaları veya kararlarıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Güvenlik kaynakları, saldırının arkasındaki grubun veya kişilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlattı.