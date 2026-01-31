ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle sosyal medya hesaplarını düzenli olarak güncellemeyeceğini duyurdu. Büyükelçilik, bu bilgiye ilişkin açıklamayı X ve diğer sosyal medya platformları üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, bütçe duraklaması süresince ilgili sosyal medya hesaplarının “güvenlik ve acil durumlara ilişkin bilgiler haricinde, tüm diğer içeriklerle güncellenmeyeceği” ifade edildi.

Pasaport ve vize işlemleri ne olacak?

Büyükelçilik, pasaport ve vize işlemleriyle ilgili olarak ise, “Şu anda ABD içindeki ve yurt dışındaki büyükelçilikler ile konsolosluklarda planlanan pasaport ve vize hizmetleri, bütçe duraklaması süresince koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir” bilgisini paylaştı.

Hizmetler ve faaliyetlerin güncel durumuna ilişkin bilgiler, Travel State’in resmi internet adresinden takip edilebilecek. ABD’de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen, Temsilciler Meclisi’nin oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapalı bulunuyor.