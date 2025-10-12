Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomist İris Cibre, bir süredir DEVA Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında devam eden ortak liste polemikleriyle ilgili Ali Babacan’ın açıklamalarını değerlendirip, aynı zamanda ortak liste kararının mimarı dönemin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

İris Cibre: CHP listelerinden seçilip, alın terinden bahsetmek nasıl bir riya olabilir ki?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Biz alnımızın teriyle kazandık’ çıkışını eleştiren ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na güvenip oy veren bizlere yazıklar olsun diyen Ekonimist İris Cibre, “Bu açıklamalarla insan nasıl tutar ki kendini CHP listelerinden seçilip, alın terinden bahsetmek nasıl bir riya boyutu olabilir ki? Kılıçdaroğlu'na güvenip oy veren bizlere de yazıklar olsun.” dedi.

“Benim aklım yetmez bu işlere”

Ayrıca, o dönemde kalbini kırdığı insanlardan özür dileyen Cibre, siyaset konuşmayı bıraktığı belirterek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“O gün ‘muhalefete muhalefet etmeyin’ diyen bana da yazıklar olsun

Bu yüzden kalbini kırdıklarımdan da, bin defa daha dilesem yetmez, özür dilerim.

Zaten, o gün bugündür, siyaset konuşmayı da bu yüzden bıraktım. Benim aklım yetmez bu işlere.”