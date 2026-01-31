Son Mühür- ABD’de federal hükümet, bütçe yasasının yasalaşma sürecinin tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapandı. Senato’nun geçici bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisi’nin oylama yapmaması, federal kurumların büyük bölümünün harcama yetkisini kaybetmesine yol açtı. Kapanmanın piyasalarda belirsizliği artırması nedeniyle pazartesi günü borsalarda düşüş beklentisi öne çıktı.

Geçici bütçenin süresi doldu

Federal kurumlara 30 Ocak yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresi dolarken, Senato’dan geçen bütçe paketinin Temsilciler Meclisi’nde ele alınamaması yasalaşma sürecini durdurdu. Bu gelişme, federal hükümetin kısmen kapanmasına neden oldu.

Hangi bakanlıklar etkilendi?

Senato’da kabul edilen paket; Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarının eylül ayına kadar finanse edilmesini öngörüyor. İç Güvenlik Bakanlığı için ise iki haftalık geçici bütçe düzenlemesi yer alıyor. Ancak Temsilciler Meclisi’nin hafta sonu toplanmayacak olması, sürecin askıya alınmasına yol açtı.

Senato’dan 71 oyla geçti

Bütçe paketi Senato’da yapılan oylamada 29’a karşı 71 oyla kabul edildi. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle paket yeniden Temsilciler Meclisi’ne gönderildi.

Piyasalarda belirsizlik endişesi

Federal hükümetin kısmen kapanması, ABD mali piyasalarında belirsizlik algısını güçlendirdi. Analistler, kapanmanın kısa sürmesi beklense de Temsilciler Meclisi’ndeki sürecin uzaması halinde hisse senedi piyasalarında satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Bu çerçevede, pazartesi günü ABD borsalarında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

Gözler Temsilciler Meclisi’nde

Bütçenin yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi’nin onayı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Harcama yetkisi yerel saatle gece yarısı itibarıyla sona ererken, Meclis’in pazartesi günü bütçe paketini ele almasının ardından tasarının Trump’ın imzasına sunulması bekleniyor. Kısmi kapanmanın kısa sürede sona ereceği tahmin ediliyor.

Hizmetlerde büyük aksama beklenmiyor

Yetkililer, kapanmanın kısa süreli olması halinde federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalara yol açmasının beklenmediğini ifade ediyor.

Hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

ABD’de federal bütçenin yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamaması durumunda “government shutdown” olarak adlandırılan hükümet kapanması yaşanıyor. Bu süreçte önemsiz faaliyetler durduruluyor, bazı federal çalışanlar geçici izne çıkarılıyor ve yalnızca insan hayatı ile mülk güvenliği açısından kritik hizmetler sürdürülüyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle çeşitli kapanmalar yaşanırken, 1990’dan itibaren birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasıyla sonuçlandı. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı, federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.

Son kapanmalar

Federal hükümet, en son 1 Ekim 2025’te, 2026 mali yılı öncesinde geçici bütçe tasarısının kabul edilememesi nedeniyle kapanmıştı. Bu süreç, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kayıtlara geçmiş, federal hükümet 43 gün kapalı kalmıştı. Kapanma, 13 Kasım 2025’te bütçe tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasıyla sona ermişti.