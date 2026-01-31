Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, belediyede mühendis olarak görev yapan Büşra G. ile Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek arasındaki duygusal ilişki ve bu süreçte edinildiği belirtilen yüksek değerli hediyelere ilişkin ayrıntılı tespitler yer aldı. Büşra G., söz konusu hediyelerle ilgili ifadesinde, “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. Zengin diye sorgulamadım” dedi.

Soruşturma çerçevesinde tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, Büşra G.’nin Mustafa Gökhan Böcek ile ilişki yaşadığı dönemde sahip olduğu mal varlığı unsurları detaylı biçimde incelendi. Dosyada, bu süreçte kendisine otomobil, lüks kol saati, altın bileklikler ve çok sayıda marka çanta hediye edildiğine dair beyanlarına yer verildi. MASAK raporları, el koyma kararları, ev aramaları ve firma yazışmalarıyla hediyelerin edinilme sürecinin ayrıntılı şekilde araştırıldığı belirtildi.

Para hareketi tespit edilemedi

İddianamede, bir aracın Mustafa Gökhan Böcek tarafından 46 bin dolar bedelle nakit olarak satın alındığına ilişkin tespit yer aldı. Ancak MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, aracın satın alındığı döneme ilişkin banka hesaplarında herhangi bir para transferi ya da nakit çekim işlemine rastlanmadığı ifade edildi.

Araca el konuldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında, 6 Kasım 2025 tarihinde “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi” mevzuatı uyarınca söz konusu araca el koyma kararı aldı.

Görev süreci dosyaya girdi

İddianamede Büşra G.’nin belediyedeki çalışma geçmişine de yer verildi. Buna göre, 1 Mart 2021’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İnsan Kaynakları A.Ş.’de göreve başlayan Büşra G.’nin, 30 Aralık 2022’ye kadar aynı birimde çalıştığı, ardından mühendis kadrosunda görev yaptığı kaydedildi. 15 Mart 2023’te Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsüne geçtiği, görev süresince Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda çalıştığı ve halen Tanıtım Şube Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görevini sürdürdüğü belirtildi.

Mal bildirimi incelemesi

Sunulan mal bildirim formlarının incelenmesi sonucunda, 375 bin lira bedelle edinildiği beyan edilen bir araç, 23 bin 561 lira mevduat, 40,28 gram altın hesabı ve 85 gram fiziki altın bulunduğu, bunlar dışında herhangi bir mal varlığı tespit edilmediği kaydedildi.

Ev aramasında neler çıktı?

5 Kasım 2025’te gözaltına alınmasının ardından Büşra G.’nin ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemelerde suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek tarafından hediye edildiği belirtilen lüks kol saati, altın bileklikler ve 5 adet marka çantanın kolluk kuvvetlerine teslim edildiği ifade edildi.

Dosyada yer alan bilirkişi ve kurum raporlarına göre, bilekliğin piyasa değerinin 50-60 bin lira arasında olduğu, marka bilekliklerin 2021 yılında 67 bin 400 liraya satın alındığı belirtildi. Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen tutanakta, üç takının da 18 ayar altından oluştuğu ve toplam maden değerinin 203 bin 821 lira olduğu kaydedildi. Lüks kol saatine ilişkin ise 25 Haziran 2021 tarihli, 10 bin avro bedelli faturanın Büşra G. adına düzenlendiği bilgisi dosyaya girdi.

İş yemeğinde tanıştıklarını söyledi

Belediyedeki görevine başladıktan sonra bir yemek sırasında Mustafa Gökhan Böcek ile tanıştığını anlatan Büşra G., “İlerleyen süreçlerde aramızda duygusal yakınlaşma oldu ve ilişkimiz başladı. 2021 yılı kasım ayı gibi kendisi ile ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. Belediyeye işe başladıktan kısa süre sonra Gökhan Böcek ile ilişkimizin başlaması sebebiyle diğer çalışanların hakkımda yapacakları dedikoduların önüne geçmek amacıyla yaklaşık 2 hafta kadar işe gitmedim. Sonrasında ise uzun süre bu durum devam edemeyeceği için gitmek durumunda kaldım. İlişkimiz bittikten sonra kendisi ile aynı yerde bulunmak istemediğimden dolayı departmanımın değişmesini istedim. Gökhan Böcek ile almış olduğumuz bu ortak karar neticesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesine geçtim” dedi.

“Zengin biri olarak bildiğim için hiç sorgulamadım”

İlişki süresince aldığı hediyelere ilişkin beyanında Büşra G., “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. İlk olarak 5-6 çanta almıştı. Bu çantaların bir kısmı İstanbul’da birlikte bakıp beğendiğimiz çantalar, bir kısmı ise kendisinin alıp getirdiği çantalardan oluşmaktadır. Doğum günümde pırlanta olduğunu söylediği bilekliği de kendisi getirmişti. Yine birlikte lüks saat mağazasından beğendiğim marka saati de Gökhan bana almıştır. Bileklikleri de İstanbul'da lüks bir markanın mağazasından birlikte almıştık. Kullanımımda bulunan otomobili de Gökhan bana almıştır. Ben onu tanınmış ve zengin biri olarak bildiğim için bu hediyeleri nasıl ve ne şekilde aldığını hiç sorgulamadım” ifadelerini kullandı.

“Dubai'ye tatile gitmiştik"

Aracın ödeme sürecine dair bilgisinin olmadığını belirten Büşra G., “Araç o dönem 100 kilometre civarındaydı. Sıfır değildi. Gökhan bana aracın plakasını değiştirmek istediğini, isim soy isimlerimden oluşan plaka taktıracağını söyledi. Biz notere giderek imza attık, sonrasında aracın üzerinde şu an bulunan plakaya sahip oldu. Bu plakayı da kimden nasıl ve ne şekilde aldığını bilmiyorum. Gökhan’la tanıştığımız dönemde herhangi bir sabit işi yoktu. Haftada 3-4 kez belediyeye gelip giderdi. Kendisi ile birlikte Dubai’ye tatile gitmiştik. Tüm harcamalarımız Gökhan tarafından karşılanmıştır” dedi.

“Butiğin sermayesini kim karşıladığını hatırlamıyorum”

Büşra G., açılan butik işletmesine ilişkin ise, “Belediyede işe girdikten ve Gökhan Böcek ile ilişkimizin başlaması sonrasında 2021 yılı ortalarında arkadaşlarımla butik açma kararı aldık. Kişi başı yaklaşık 20 bin lira sermayeyle kurduk. Bu butik resmiyette bana aitti. Bütün iş ve işlemler benim adıma yapılmıştı. Kısa süre sonra aramızda anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Ben de kendilerine ayrılmak istediğimi söyledim. Vermiş olduğum sermayeyi bana ödedikten sonra fiilen oradan ayrıldım. Butik için vermiş olduğum sermayeyi şu an için ben mi ödedim, yoksa Gökhan Böcek tarafından mı bana verildiğini tam olarak hatırlamıyorum” diye konuştu.

“Kabul etmem konusunda ısrarcı oldu”

Suçlamaları reddeden Büşra G., ifadesinde, “Ben konu ile ilgili bildiklerimi samimi olarak anlattım. Herhangi bir suç işlemedim veya suç işlenmesine aracılık etmedim. Eğer bu alınan hediyelerin ödemesi ile ilgili en ufak bir şaibe duysaydım kabul etmezdim. Hatta zaman zaman aldığı bu hediyelerin maddi açıdan yüksek meblağlı olduğunu, kabul edemeyeceğimi söylesem de kabul etmem konusunda ısrarcı olmuştur” dedi.

Savcılık: Suç unsurları oluşmadı

Savcılığın dosya kapsamında yaptığı hukuki değerlendirmede, “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin somut delil bulunmadığı, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik öncül suçun tespit edilemediği ifade edildi. “Haksız mal edinme” suçunun ise edinim tarihleri itibarıyla mal bildirim yükümlülüğü doğuran görev öncesine denk geldiği gerekçesiyle yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Bu kapsamda Büşra G. hakkında ek takipsizlik kararı verildiği, el konulan araç, takı ve aksesuarların iade edildiği kaydedildi.