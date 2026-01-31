TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Fransa'nın Lyon Havalimanı'nda geçici olarak gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Şener’in ofisinden yapılan açıklamada, 19 Ocak tarihinde gerçekleşen gözaltının gerekçesinin, Aeroports de Paris’in yüzde 46,1 hisseyle büyük ortak olduğu TAV Havalimanları Holding’in tamamen iştiraki olan TAV Tunus’a 2007 yılında yapılan havalimanı yatırımıyla ilgili açılan soruşturma dosyası kapsamında bilgisine başvurulması olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili Şener’in ofisinden yapılan açıklama şöyle:

“Sani Şener, 2022 itibarıyla TAV Havalimanları Holding’deki tüm görevlerinden ayrılmıştır. Ancak uluslararası düzeyde tanınan ve güvenilir bir iş insanı kimliği hâlâ ön plandadır. Tunus’ta 2011 Arap Baharı ile başlayan siyasi dönüşüm süreci ve önceki dönemde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin soruşturma kapsamında, TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Tunus üzerinden bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınması hem yerel hem de uluslararası hukuk açısından haksız, mesnetsiz ve orantısız bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Kendisi davet edilseydi, elindeki tüm bilgileri gönüllü olarak yetkililerle paylaşmaya hazırdı. Bu nedenle uygulanan muamele adil olmamıştır.”

Sani Şener Kimdir?

Sani Şener, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak biliniyor. 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Yap-İşlet-Devret (YİD) projesiyle kurulan TAV Havalimanları’nın kurucu ortakları arasında yer alan Şener, şirketin ilk 25 yılında İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yaptıktan sonra son iki yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmalarını sürdürdü.

2024 yılı itibarıyla Sani Şener, iş hayatına TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Eğitim hayatına bakıldığında, Sani Şener 1973 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olmuş, ardından 1977’de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü’nden diplomayı almıştır. 1979 yılında ise İngiltere Sussex Üniversitesi’nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (M.Phil.) yapmıştır. Şener, Türk mühendisliğinin uluslararası gelişimine katkılarından ötürü KTÜ tarafından mühendislik alanında onur doktorası, TAV’daki başarıları nedeniyle ise New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme alanında onur doktorası ile ödüllendirilmiştir.

TAV Havalimanları öncesinde Sani Şener, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar farklı görevler üstlenmiş, ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Kompleks Sistemler Yönetimi eğitimi almıştır.

Uluslararası platformlarda da aktif olan Şener, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Türkiye-Fransa, Türkiye-Hırvatistan ve Türkiye-Kazakistan İş Konseyleri Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Bu katkılarından dolayı, 2016 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından “Legion d’honneur” Şövalye Nişanı, aynı yıl Gürcistan tarafından Üstün Hizmet Nişanı, 2019 yılında ise Kuzey Makedonya tarafından Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Sani Şener’in liderliğinde geliştirilen TAV Havalimanları iş modeli, Harvard Üniversitesi’nde üç kez case study olarak incelenmiş ve Şener, Harvard Business School (HBS) MBA öğrencilerine ders olarak anlatmıştır. Ayrıca, Thomson Extel oylamalarında Türkiye’de birden fazla kez “En İyi CEO” seçilmiş (2010, 2011, 2014, 2015, 2016) ve 2014 yılında Avrupa Ulaştırma Sektörü’nde üçüncülük elde etmiştir.