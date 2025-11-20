Aydın’ın Didim ilçesinde balık avına çıkan bir Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının ateş açması sonucu hasar gördü. Olay sırasında teknede bulunan balıkçıların büyük panik yaşadığı öğrenildi.

Olayın ardından Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye sevk edildi.

"Hasip Reis 3" avlanmaya çıkmıştı

Edinilen bilgilere göre olay, 18 Kasım gecesi Taşburun Balıkçı Barınağı’ndan ayrılan “Hasip Reis 3” isimli teknenin Didim açıklarında avlandığı sırada meydana geldi. Gece yarısı bölgeye yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik ekibinin Türk teknesine doğru ateş açtığı bildirildi.

Balıkçıların ifadelerine göre Yunan unsurlar tarafından en az 5 el ateş edildi.

Balıkçılar Sahil Güvenlik’e haber verdi

Saldırı anında büyük korku yaşayan Türk balıkçılar, telsizle durumu hemen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Türk ekiplerinin bölgeye yönelmesi üzerine Yunan botunun hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek bölgede güvenlik sağladı ve balıkçıları barınağa kadar eşlik etti.

Teknede maddi hasar oluştu

Saldırı sonrası barınağa getirilen balıkçı teknesinde yapılan incelemede kurşun izlerinin neden olduğu maddi hasar tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.