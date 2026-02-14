Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den olaylı ayrılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın parti içindeki pozisyonu sorgulanmaya başladı.



31 Mart seçimleri sonrası Özgür Özel'in ''Benim iki santraforum var'' sözleriyle cumhurbaşkanı adaylığı için işaret ettiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikilisinden İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak öne çıkmıştı.

19 Mart sonrası sıkıntılı bir yargı süreciyle yüz yüze gelen İmamoğlu'nun yerine CHP ady Mansur Yavaş olur mu? sorusunun cevabını kimse bilmiyor.

CHP'deki parti içi iktidar savaşında yeni bir dönem açıldığına dikkat çeken Savcı Sayan, Mansur Yavaş'ın CHP'den tasfiye edilmesi için düğmeye basıldığını savundu.



Yavaş'ı tasfiye etmek için...



''CHP Mansur Yavaşİ'ı tasfiye etmek için elinden gelen her şeyi yapıyormuş'' diyen Savcı Sayan,

''Beni bugüne kadar hiç yanıltmayan, CHP’nin tam merkezinde görev yapan çelik gibi sağlam kaynağımla dün görüştüm..

İddiaya göre Ekrem İmamoğlu’nun net talimatı şu:

“Ben aday olamazsam, aday kesinlikle Özgür Özel olacak.”

Mansur Yavaş engelini PORTAŞ dosyasıyla aşabilirsiniz..

Dahası var…

Önümüzdeki 10 gün içinde Mansur Yavaş’a yönelik bir “operasyon” ihtimali kulislerde yüksek sesle konuşuluyor'' iddiasını gündeme getirdi.



Kılıçdaroğlu ve Yavaş birlikte davranırsa...



''En büyük korkuları; Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş’ın birlikte hareket etmesidir'' diyen Savcı Sayan,

''Böyle bir birlikteliğin, parti içinde ciddi bir kırılmaya hatta bölünmeye yol açabileceği yönünde bir endişe vardır.

Görünen o ki bazıları sandıkta yarışmak yerine, masada engel temizlemeyi tercih ediyor.

Mesele memleket mi, makam mı?

Takdir kamuoyunun…'' ifadelerine yer verdi.

