İzmir’in Tire ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, sahada yaşanan bir an dikkat çekti. Çiniyeri Mahallesi’nde selden zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, çamura saplanan bir gazetecinin yardımına koştu.

Selin vurduğu bölgede hem üreticilerin kayıpları hem de arazilerdeki ağır tablo gözler önüne serildi.

Sel alanını görüntülerken çamura saplandı

Yerel gazeteci Ergün Çelik, selden etkilenen alanları görüntülemek ve yaşanan mağduriyeti haberleştirmek için tarım arazisinde yürüdüğü sırada yoğun çamur nedeniyle zemine saplandı.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayan Çelik’e ilk müdahaleyi bölgede inceleme yapan AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu yaptı. Yapılan yardımın ardından gazeteci saplandığı noktadan çıkarıldı. O anlar başka bir muhabir tarafından kaydedildi.

“Tüm imkanlarımızla sahadayız”

Sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Uğurlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve oluşan yaraları sarmak için devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız” ifadelerini kullandı.

Bölgede özellikle tarım arazilerinde ciddi zarar oluştuğu, üreticilerin kayıplarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Temizlik ve değerlendirme çalışmaları sürüyor

Selin ardından çamurla kaplanan arazilerde temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer zarar gören alanların tespitine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Yaşanan olay, sel felaketinin bölgede oluşturduğu ağır tabloyu bir kez daha ortaya koyarken, sahada görev yapan ekiplerin ve basın mensuplarının zorlu koşullarda çalıştığına da dikkat çekti.