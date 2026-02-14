Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerindeki yetkilendirme ekranından verdikleri ilan yetkisini istedikleri zaman iptal edebilecek. En az 3 ay olarak belirlenen yetkilendirme süresi yine aynı sistem üzerinden uzatılabilecek. 1 Şubat’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot uygulaması başlatılan sistemin, teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyimi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde devreye alınması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ilan platformlarındaki satılık taşınmaz ilanlarının mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi sağlanarak daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın sektörde önemli bir düzenleme sağlayacağını belirterek federasyon olarak gerekli hazırlık ve eğitim süreçlerini tamamladıklarını söyledi. Daha önce kiralık ilanlarda hayata geçirilen sistem sayesinde uyum sürecinde ciddi bir sorun beklemediklerini dile getiren Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak"