Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.
AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre sistem, tüketici mağduriyetini azaltmak ve kayıt dışı işlemleri engellemek hedefiyle hayata geçirildi. Kiralık taşınmaz ilanlarında 1 Ocak 2025’ten bu yana zorunlu olan uygulama, ikinci aşamayla birlikte satış ilanlarını da içine alacak.
Yeni düzenlemeye göre taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek satış ilanı verecek emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama süreci sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplarla yapılan fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor. Doğrulaması tamamlanan ilanlarda ise “EİDS’den yetki doğrulaması yapıldı” ibaresi ya da sistem logosu yer alacak.
15 Şubat'ta Türkiye genelinde uygulanacak
Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerindeki yetkilendirme ekranından verdikleri ilan yetkisini istedikleri zaman iptal edebilecek. En az 3 ay olarak belirlenen yetkilendirme süresi yine aynı sistem üzerinden uzatılabilecek. 1 Şubat’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot uygulaması başlatılan sistemin, teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyimi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde devreye alınması planlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ilan platformlarındaki satılık taşınmaz ilanlarının mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi sağlanarak daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın sektörde önemli bir düzenleme sağlayacağını belirterek federasyon olarak gerekli hazırlık ve eğitim süreçlerini tamamladıklarını söyledi. Daha önce kiralık ilanlarda hayata geçirilen sistem sayesinde uyum sürecinde ciddi bir sorun beklemediklerini dile getiren Taylan, şu ifadeleri kullandı:
"Sistem sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak"