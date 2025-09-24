CHP'nin mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Son miting ise Filistin'e Destek mitingi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan’daki Filistin Konsolosluğu önüne akın eden binlerce vatandaşa seslendi.

"Soykırıma itiraz etmeye geldik!"

Gazze'de yaşananlar hakkında konuşan Özel, "710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan soykırıma itiraz etmeye, tarihin doğru tarafında olmaya geldik. 65 bin çoğu çocuk ve kadın katledildi. 165 bin yaralı var. 147'si 420 Filsitinli açlıktan öldü. Giden insani yardımlara engel olanlar, keskin nişancılarla un bekleyen anne ve babalara ateş açanlar var. Onlarca gemiden oluşan Sumud Filosu saldırıya uğradı. Sumud hepimizin vicdanıdır. Ne olursa olsun o filoyu koruyun.

150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunmaya başladı. Bu çabaları yüreklendirmek ve sürdürmek çok önemli. İkinci başkanlığının üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'de en üst düzeyde gayret göstermeye devam edeceğiz. Filistinliler bizim kardeşimiz onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

"Türkiye kamuoyunu oyalamayı tercih ediyorlar!"

"Peki İsrail kimden, nasıl cesaret alıyor? Gazze'yi boşaltacağım, diyen; esas niyeti Gazze'nin önündeki hidrokarbon kaynaklar olan Trump, İsrail'e yol vermektedir. Bunu cesaretle söylemeden Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'tan randevu dilenenler İsrail'e engel olamaz.

Ama bizi dinlemek yerine Türkiye kamuoyunu oyalamayı tercih ediyorlar. İsrail ile ticareti kesin dedik. Aylar sonra ticaret yaptıklarını kabul ettiler. Ticaret yok dedikleri yıl en çok ticaret yapan 5'inci ülke Türkiye oldu. Onlar ticareti kesmek yerine protesto eden gençleri gözaltına aldılar."

"Filistin'e gidelim dedik!"

İspanya'nın yapmış olduğu hamleye değinen Özel, "Tüm genel başkanlar Filistin'e gidelim, dedik. Herkes kabul etti, Erdoğan'dan tık yok. Fransa'nın Suudi Arabistan'ın yaptığını yapmayacak duruma geldiler. Bunların uluslararası müsabakalara katılmalarına izin vermeyelim dedik. Duymadılar. Ama dostumuz Pedro Sanchez, '2026 Dünya Kupası'nda İsrail varsa İspanya yoktur' dedi. Filistin -mış gibi ile savunulmaz, cesaretle savunulur.

Dün 8 Müslüman ülke ile Trump toplantı yaptı. Erdoğan'a sesleniyorum, o çok memnun kaldığın toplantıdan dakikalar sonra 30 Filistinli katlediliyorsa o toplantıda alınan kararlar nedir? Açlığı, kıtlığı değil de İsrailli esirleri konuşmaya gitmiş. Olacak iş değil. Çünkü muhtaçlık ilişkisindeler. Diyelim ki Trump;'ın desteğini alıp iktidarını sürdürdün. Değer mi binlerce Filistinlinin canına, değer mi?!

" ifadelerini kullandı.