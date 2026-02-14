Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in miting meydanlarında sık sık dile getirdiği, ''Anket firmalarında göre birinci parti biziz'' iddiası, Saros'un 15-22 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son araştırmasına yansımış görünmüyor.

26 bölgeyi esas alan 30 büyükşehirde tabakalı örneklendirme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 7.912 kişiyle gerçekleştirildiği belirtilen çalışmada, ''Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa'' sorusuna cevap arandı.

AK Parti'nin yüzde e30.9'luk oyuyla yüzde 30.5 oyu olan CHP'nin önünde yer aldığı listede MHP ve DEM Parti'nin yüzde 8.8'lik oyu olduğu görülüyor.

Listenin beşinci sırasında yüzde 7.4'le İYİ Parti, altıncı sırasında ise yüzde 3.6'yla Yeniden Refah Partisi yer alıyor.



Parti aidiyetinde açık ara CHP...



Araştırmada 'Parti Aidiyeti' konusunda en sadık seçmenin yüzde 91.2'yle CHP seçmeni olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Parti aidiyetinde AK Parti yüzde 76.6, MHP yüzde 78.7, DEM Parti yüzde 85.3 ve İYİ Parti yüzde 70.7 oy almış görünüyor.

